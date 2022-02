Finnland feiert Einzug ins Eishockey-Finale

Schon in der Gruppenphase hatten sich die Finnen gegen die Slowaken durchgesetzt. Doch anders als beim 6:2 taten sich die Finnen diesmal gegen den defensivstarken Gegner schwer. Am Ende reichte es aber zum Sieg der Skandinavier, die bisher zweimal Olympia-Silber geholt haben. In Turin 2006 hatten die Finnen die Goldmedaille durch eine 2:3-Niederlage gegen Schweden verpasst. 1988 in Calgary gab es ebenfalls Silber, in der Finalrunde reichte es zu Platz zwei hinter der Sowjetunion.