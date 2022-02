Presse über Doping-Drama: „Neuer Tiefpunkt“

Schweiz:

„Neue Züricher Zeitung“: „Ein unwürdiges Spektakel. Die Affäre Walijewa hinterlässt eine Siegerin und viele Verlierer. Walijewa ist zwar erst 15 Jahre alt und steht im Prinzip noch ganz am Anfang ihres Sportlerinnenlebens. Doch will sie dieses Leben zwischen Glanz und Entbehrung überhaupt noch? Menschen sind schon an weniger zerbrochen als an dem, was Walijewa in Peking über sich hat ergehen lassen müssen. Innert weniger Tage ist sie vom Wunderkind zu einer Art Aussätzigen mutiert.“