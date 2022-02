Heute kein Teambewerb, morgen soll gefahren werden

Truppe hatte bereits bei der Besichtigung festgestellt, dass ein Rennen am Samstag gefährlich werden würde, so hätten sich die Tore gebogen. Die Riesentorlaufvierte blieb nach ihren Technikbewerb extra für den Teambewerb zehn weitere Tage in China. „Ich habe schon zu den Trainern gesagt, ich will keinen Stempel als Olympiatourist bekommen, das wäre extrem bitter. Wir sind hier, um Rennen zu fahren. Es ist ein lässiges Event.“ Sie habe sich während der Wartezeit immer wieder drinnen aufgewärmt. „Es war unglaublich, eindeutig der allerkälteste Tag.“