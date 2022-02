Nur nicht schwarz-weiß denken!

„Schuld an dieser Entwicklung ist, dass man sich ohnmächtig einer unerwünschten Situation ausgeliefert und wie in der Falle fühlt. Instinktiv wird dann nach der Ursache der misslichen Situation gesucht und ein Feindbild kreiert.“ Was bringt das aus psychotherapeutischer Sicht? „Einen Schuldigen zu finden wirkt erleichternd, baut inneren Druck und Aggression ab - aber nur kurzfristig. Auf Dauer macht das hingegen paranoid und gewaltbereit sowie grenzt Menschen aus. Anstatt die Gesellschaft also in Gut und Böse einzuteilen, sollten wir erwachsen agieren und gesündere Ventile für unseren Zorn suchen“, rät Prof. Wogrolly und hat Anregungen parat.