Aus im Kombi-Slalom! Wieder Drama um Mika Shiffrin

Was für ein Drama! Wie schon im Slalom und im Riesentorlauf sah Mikaela Shiffrin auch in der Kombination am Donnerstag nicht das Ziel. Als Topfavoritin auf Gold ging die US-Amerikanerin mit nur 0,56 Rückstand auf die Führende Christine Scheyer in den Kombi-Slalom, doch am Ende blieb wieder nur der Ausfall.