Neymar überrascht bei Comeback mit neuer Frisur

In der 73. Minute des Achtelfinal-Krachers Paris Saint-Germain gegen Real Madrid in der Champions League war es dann so weit: PSG-Superstar Neymar gab nach der knapp drei Monate langen Verletzungspause sein Comeback. Stylisch wie immer betrat er den Rasen des Prinzenpark-Stadions und zog so alle Blicke auf sich.