Schweizer Cupsieger holt Ex-ÖFB-Nachwuchsspieler

Am morgigen Mittwoch wird der 25-Jährige das erste Mal mit seinem neuen Klub trainineren. „Wir freuen uns, dass wir mit Marko einen Stürmer verpflichten konnten, der ein zusätzliches Element in unsere Mannschaft bringen wird. Mit seiner physischen Präsenz macht er uns in der Offensive noch unberechenbarer“, gibt Remo Meyer anlässlich der Vertragsunterzeichnung auf der Vereinshomepage zu Protokoll.