„Wohnzimmertests“ wieder in Apotheken erhältlich

Pro Person steht eine Packung Antigen-Tests zur Verfügung, diese beinhaltet 25 Tests. Vorrangig richtet sich das Angebot an jene Menschen, die am Arbeitsplatz einen negativen Test benötigen (“3G-Regelung″) und diesen Nachweis nicht mittels PCR-Test erbringen können. Dieser Nachweis kann vorübergehend auch mittels Antigentest zur Selbsttestung erbracht werden. Es wird jedoch vom Land Steiermark betont, dass mit dem PCR-Testangebot an den steirischen Teststraßen, in den steirischen Apotheken sowie den PCR-Heimgurgeltest in der ausreichende PCR-Testkapazitäten gegeben sind.