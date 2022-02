Cybercrime und Schlepper größte Herausforderung

Gewalt-Straftaten wurden im Jahr 2021 in Österreich 67.441 verzeichnet - ein kleines Plus von 0,6 Prozent gegenüber 2020. Allerdings nahm die Gewalt in der Privatsphäre um mehr als zehn Prozent zu: Nach 18.360 Straftaten im Jahr 2020 wurden im Jahr 2021 20.213 Fälle häuslicher Gewalt gemeldet. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich lag bei 99,8 Prozent.