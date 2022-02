Vier Schicksale und ein Ziel: Slalom-Gold!

Der Spezialist, Michael Matt. „Nein, Zufall wird das wohl keiner sein“, sagt Michi zur Medaillensammlung im Hause Matt. So wie seine älteren Brüder Mario und Andreas hat auch er schon WM- und Olympiamedaillen daheim. Bruder Mario kennt ihn als Skifahrer am besten, unterstützt ihn auch in China von daheim aus mit Tipps und Videoanalysen.