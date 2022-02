Spritpreise extrem hoch: Fahren Sie weniger Auto?

Keine längeren Strecken mit dem Auto fahren und Lebensmittel nur mit Trinkgeld bezahlen. Vier Wiener berichten von ihrem Alltag mit immer weniger Geld in der Tasche. Fast überall muss die österreichische Bevölkerung tiefer in die Tasche greifen. Vor allem Benzin und Diesel sind von den Teuerungen stark betroffen. Schrecken die erhöhten Spritpreise Sie vom Auto fahren ab? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen!