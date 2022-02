Raiffeisen startet eigene Mobilfunkmarke

Das Angebot richtet sich an Raiffeisen-Bankkunden, die pro IBAN auch SIM-Karten für vier weitere Personen aktivieren können, gab Raiffeisen am Montag bekannt. Ab 28. Februar soll „Raiffeisen Mobil“ mit einer österreichweiten Kampagne beworben werden, kündigte die Geschäftsführerin der Zentralen Raiffeisenwerbung, Petra Walter, an.