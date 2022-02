Linz AG Froschberg gewinnt CL-Halbfinale-Hinspiel

Linz AG Froschberg hat gute Karten für den zweiten Einzug ins Finale der Frauen-Tischtennis-Champions-League in Folge. Die Oberösterreicherinnen feierten am Sonntagabend im Halbfinal-Hinspiel bei KTS Tarnobrzeg in Polen einen 3:2-Erfolg und haben damit am Mittwoch (20.00 Uhr) in der entscheidenden zweiten Partie die Trümpfe in der eigenen Hand. Der Endspielgegner steht mit Titelverteidiger TTC Berlin bereits fest, die Deutschen hatten sich zweimal 3:1 gegen Metz durchgesetzt.