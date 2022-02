Endlich! Schöffmann darf aus der Quarantäne

Schöffmanns Lebensgefährte Alexander Payer hat am Dienstag unter mentaler Belastung am Parallel-Bewerb der Männer teilgenommen, Platz acht belegt und nach Rücksprache mit Schöffmann am Donnerstag den geplanten Flug zurück in die Heimat genommen. Die beiden hatten Mitte Jänner auf der Simonhöhe beim letzten Weltcup vor den Winterspielen den Teambewerb gewonnen.