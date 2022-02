Balearen reduzieren Zahl der Touristen-Betten

Kritik von Oppositionspartei

Die Regierung müsse „nicht nur an die Besucher denken, sondern auch an die Einwohner und Arbeitnehmer“, fügte Armengol hinzu. Kritik gab es von der Oppositionspartei Partido Popular (PP), die bemängelte, dass der Schritt per Dekret und ohne eine „Debatte“ im Parlament erfolgt sei.