Russinnen gewinnen Staffel vor Deutschland

Die siebente von zwölf zu vergebenden Langlauf-Goldmedaillen geht an das Russische Olympische Komitee. Das Quartett Julia Stupak, Natalia Neprjajewa, Tatjana Sorina und Veronika Stepanowa hat am Samstag die 4x5-km-Staffel der Frauen in 50:28,3 Minuten gewonnen.