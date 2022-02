Puchner: „Katastrophen“-Nacht nach Silber-Jubel

Aber sie wolle freilich nicht jammern, so eine Nacht nehme sie nach einer Medaille, die sie auch genießen wolle, gern in Kauf, auch wenn bereits um 6 Uhr wieder Tagwache und dann Abfahrtstraining war. Dieses wollte sie nur „gesund im Ziel“ beenden und danach stand ein Nickerchen auf dem Programm. Am besten mit der Medaille in der Nähe, das sollte ihr helfen zu realisieren, was sie geschafft hat. „Ich habe in der Nacht ein paarmal hingegriffen, ob sie eh da ist und ich nicht träume. Ich glaube, ich habe das noch nicht wirklich geschnallt.“