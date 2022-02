Ab 15.30 Uhr LIVE: Die Konferenz mit dem FC Bayern

Sven Ulreich fiebert den kommenden Wochen im Tor von Bayern München als Vertreter des verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer entgegen. Der 33-Jährige fühlt sich trotz nur geringer Spielpraxis gewappnet für seinen erst dritten Saisoneinsatz am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger VfL Bochum. Vier Tage später ist Ulreich dann im Champions-League-Achtelfinale in Salzburg gefragt. Mit Marcel Sabitzer auf Seiten der Münchner ist ein Rot-Weiß-Roter ÖFB-Kicker in diesem Duell vertreten.