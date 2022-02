Hightech-Stoff ermöglicht Touchscreen zum Anziehen

Hightech-Stoff kann in jede Form gebracht werden

Da die Elektronik in Fasern eingebettet ist, kann sie in jede erdenkliche Form gebracht werden. Die Hightech-Fasern werden dabei mit einem Material ummantelt, damit sie dehnbarer werden, oder auch geflochten, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen. Mehrere Stücke Hightech-Stoff können durch leitfähige Klebstoffe und Laserschweißen verbunden werden.