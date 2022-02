ÖSV-Adler um Kraft und Fettner in Quali souverän

Aber besonders die Norweger und die Slowenen machten nicht nur an den zwei Trainingstagen einen starken Eindruck, sondern auch in der Ausscheidung. Die brachte einen norwegischen Doppel-Erfolg durch Marius Lindvik (135 m) und Halvor Egner Granerud (133,5), der Slowene Peter Prevc (131) wurde Dritter. Österreichs Nachbarland hat mit Mixed-Gold sowie Gold und Bronze bei den Frauen bisher abgeräumt und präsentiert sich weiter stark. Vierter der Qualifikation wurde bei etwas schlechteren Windbedingungen mit 128,5 m Stefan Kraft, schon am Tag davor der bestimmende rot-weiß-rote Teilnehmer. Fettner qualifizierte sich als Elfter (128). Der Tiroler hatte an den beiden Trainingstagen davor von sechs Sprüngen nur deren zwei absolviert, legte am Donnerstag eine Pause ein. Daniel Huber wurde Quali-14. (126) und Jan Hörl 15. (127).