LIVE ab 10 Uhr: ÖSV-Asse bauen auf Biathlon-Sprint

Leitners Manöverkritik wurde im Skiverband schnell zur Chefsache erklärt. ÖSV-Sportdirektor Anton Giger stellte sich schützend vor die von ihm mitaufgebaute Materialabteilung, die ausgezeichnete Arbeit leiste - auch hier in Zhangjiakou. Andere Athleten seien bisher sehr zufrieden gewesen, auch Analysen würden schnelle Skier bestätigen, so Giger. Dann ruderte Leitner in einem TV-Interview zurück und sein Cheftrainer Ricco Groß meinte am Donnerstag in einer Medienrunde, dass Leitner mittlerweile wisse, dass er mit seiner Kritik „vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hat“. Groß stellte eine Vermutung über den taktischen Zugang seines Athleten in den virtuellen Raum: „Vielleicht hat er auch das falsche Tempo angeschlagen, was in dem Fall ein Stück weit zu niedrig angesetzt war.“