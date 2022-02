Schwankende Ct-Werte! Feller war erneut isoliert

Der frisch von Corona genesene Manuel Feller hat sich bei der Einreise nach China gefreut, dass die Ct-Werte in Ordnung waren und er ins Olympische Dorf einziehen konnte. „Aber am zweiten Tag haben sie mich gleich einmal weggesperrt. Ich war ‘Close Contact‘, Gott sei Dank durfte ich im Dorf bleiben“, erzählte der Tiroler am Donnerstag in Yanqing. Die seit Mittwoch nach vier Tagen wieder gewonnene Freiheit nütze er gleich zum Daumendrücken beim Kombinationsbewerb.