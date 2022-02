Nach Sonnensturm: Verglühende Satelliten gefilmt

Helle Objekte huschen in dem am Montag in Puerto Rico aufgenommenen Video über den Himmel. Der niederländische Marco Langbroek geht davon aus, dass das die Überreste der Starlink-Satelliten sind, wie er in einem Blogeintrag schrieb. Entweder seien die beiden Objekte, die beim Atmospähreneintritt zersplittern, Bruchstücke eines Satelliten, der schon vorher zerbrach, oder zwei Objekte aus der gleichen Umlaufbahn, so Langbroek.