„Für mich ist er der Papa, nicht Olympiasieger“

Geduldiger Papa

Und natürlich war auch der Papa im Kopf „und die Bilder von seiner Goldmedaille“ (1988, Anm.). Apropos Papa: Ihm, dem Olympiasieger von 1988, widmete der Olympiasieger von 2022 in seinem ersten offiziellen Interview einen besonderen Part (ebenso wie den Eltern an sich). „Ich habe vom Papa und meinen Eltern überhaupt keinen Druck auferlegt bekommen. Der Papa war und ist für mich der Papa, nicht der Olympiasieger. Als Kind braucht man eben einen Papa, und nicht einen Olympiasieger.“ Was er speziell von Strolz Senior gelernt habe: Gelassenheit an den Tag zu legen. „Er ist ein unheimlich geduldiger Mensch. Mit mir war er so oft geduldig. Auch wenn‘s nicht so gelaufen ist, habe ich nie einen Anpfiff erhalten. Sein Motto war immer: Wir haben wieder etwas gelernt.“