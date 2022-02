Österreichs Gold-Jungs auf den Spuren ihrer Väter

Der Kärntner Matthias Mayer ließ Österreich am Montag im Super-G über die erste „Goldene“ bei den Spielen in Peking jubeln. Nun zog der Vorarlberger Johannes Strolz mit seinem sensationellen Sieg in der Kombination nach. Da werden Erinnerungen wach, denn vor 34 Jahren ließen bereits ihre Väter die Nation bei den Olympischen Spielen in Calgary jubeln.