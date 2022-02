Japan-Superstar Hanyu verpasst 3. Olympiasieg

Für Eiskunstlauf-Star Yuzuru Hanyu ist der Traum vom dritten Olympiasieg in Serie durch einen kapitalen Fehler im Kurzprogramm der Peking-Spiele so gut wie geplatzt. Mit 95,15 Punkten landete der Japaner am Dienstag nur auf dem achten Platz, weil ihm der geplante vierfache Salchow misslang. Dagegen hatte der Amerikaner Nathan Chen mit dem jeweils gelungenen vierfachen Flip und Lutz einen Glanzauftritt und stellte mit 113,97 Punkten einen Weltrekord für eine Kurzkür auf.