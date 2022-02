Olympia: Rodel-Pechvogel Müller bereits operiert

Doppelsitzerrodler Yannick Müller ist nach seinem Trainingssturz am Montag im Olympia-Eiskanal von Yanqing noch am selben Abend in China operiert worden. Der 22-jährige Vorarlberger hatte sich einen offenen Bruch des linken Unterarms zugezogen. Aufgrund einer möglichen Infektionsgefahr während des Rücktransports nach Österreich wurde entschieden, die Operation gleich vor Ort durchzuführen, teilte das Österreichische Olympische Komitee mit.