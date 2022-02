ÖSV-Ass: „Ich lebe derzeit wie in der Achterbahn“

In der fünftägigen Quarantäne hielt sie sich am Ergo und mit Fitnessgeräten daheim fit, duschte regelmäßig die Nase, meditierte und motivierte sich mit ihren zwei Olympia-Medaillen aus Pyeongchang. Positiv bleiben, um wieder negativ zu werden. Es ging sich aus. Haarscharf. Eine halbe Stunde vor dem Abflug nach Peking kam das endgültige Okay. Am Samstag kam sie in Yanqing an, am Sonntag fuhr „Galli“ auf den olympischen Pisten bei Peking erstmals wieder durch Tore.