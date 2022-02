Österreichs Big-Air-Hoffnung: Ich war „pissed“

Für Österreichs Ski-Freestyle-Talent Matej Svancer ist der Traum von der Olympia-Medaille im Big Air früh geplatzt. Dem Gewinner beider Saisonweltcups ging in der Qualifikation in Peking keiner seiner drei Tricks auf, deutlich verpasste er das 12er-Finale am Mittwoch. Die Launen des Spitzensports holten den 17-jährigen ausgerechnet beim wichtigsten Sportereignis auf den Hosenboden. Im TV-Interview nach dem Bewerb gab der Youngster ein unerfreuliches Interview. Laut ihm, weil er „pissed“ war.