Disqualifikations-Posse: „Kuriosest, unglaublich!“

Die Disqualifikations-Posse beim Mixed-Team-Bewerb im Skispringen brachte den Nordischen Sportdirektor des ÖSV, Mario Stecher, dezent auf die Palme. Es sei „kuriosest, unglaublich“ gewesen, was sich an diesem Abend zugetragen hatte. Stecher: „Im Weltcup gibt‘s teilweise Anzüge, die so groß sind, dass man glaubt, man ist beim Tiroler Zeltverleih, und bei Olympia greift man schließlich rigoros durch. Da muss ich mich schon fragen, ob das der richtige Weg ist.“