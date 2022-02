Quarantäne statt Rennen! Olympia-Debüt fällt aus

Aideu, Peking!

Am vierten Wettkampftag kommt es im Olympic Team Austria bereits zu den ersten Abreisen aus China. Freeskierin Katharina Ramsauer sowie die Skispringerinnen Eva Pinkelnig und Sophie Sorschag treten Dienstag die Heimreise nach Österreich an. Ob auch Daniela Iraschko-Stolz und Lisa Eder an Board kommen, hängt vom Mixed-Teamspringen ab. Gewinnt das rot-weiß-rote Quartett eine Medaille, würden Daniela und Lisa ihren Rückflug um einen Tag verschieben, um bei der Siegerehrung am Dienstagabend dabei sein zu können.