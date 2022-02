Gallhuber dank Kraft der Gedanken zu Olympia

Mit positiven Gedanken, Inhalieren, Nasenduschen und Mediation hat Katharina Gallhuber den Weg zu den Olympischen Spielen in China doch noch geschafft. Ursprünglich hätte die Slalomläuferin am 28. Jänner im Charter des ÖOC mitreisen solle, ein positiver Coronatest verhinderte dies. Verspätet traf die Niederösterreicherin am Samstag ein und hatte am Sonntag bereits den ersten Schneekontakt. Der Frauen-Slalom geht am Mittwoch in Yanqing in Szene.