LIVE ab 12.50 Uhr: Rodeln Damen-Einsitzer Lauf 1

Eine Olympiamedaille wäre für Rodlerin Madeleine Egle die Krönung ihrer Erfolgssaison, die sie mit dem Sieg beim Testevent im November 2021 in Yanqing eingeläutet hat. Aber auch Lisa Schulte und Hannah Prock zeigten im Training für den Frauen-Einsitzerbewerb bei den Winterspielen in China auf. Los geht es mit dem ersten Lauf am Montag um 12.50 Uhr MEZ, es folgt anschließend ein weiterer, ehe am Dienstag die finalen zwei Durchgänge durchgeführt werden. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.