Pflichtsieg der 99ers - mehr war´s aber auch nicht

„Doppelt so stark!“

Bis 31 Sekunden vor der zweiten Drittelpause abermals Schiechl für die Vorentscheidung sorgte. Ograjensek (50.) hatte hingegen Pech - er traf nur Alu. Linz konnte nicht. Und Graz wollte anscheinend nicht mehr und schonte wohl auch seine Kräfte für das Match am Sonntag bei Pustertal. So blieb es beim 4:1-Pflichtsieg. „Es war hart, aber ein wichtiger Sieg, der sich gut angefühlt hat“, strahlte Debütant Michael Latta. „Die Mannschaft passt gut zusammen. Ich war voriges Jahr schon hier, aber heuer ist sie doppelt so stark!“