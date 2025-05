Opfer am Notruf: „Bitte helft mir, ich sterbe!“

Diese unglaublich tragische Geschichte zeigt einmal mehr klar auf, was Drogen anrichten können: Seit vielen Jahren ist der mehrfach vorbestrafte angeklagte Patrick V. (38) drogenabhängig. Genauso wie seine Freunde und seine Freundin, die er im September des Vorjahres bei einem Arzt in Graz kennengelernt hatte. Nur eine Woche danach spielten sich laut Staatsanwältin Ines Eichwalder schreckliche Szenen in seiner Wohnung ab. Mehrere Leute warfen sich dort Drogen aller Art ein. So wie der Angeklagte und seine Freundin. Während sie sich hinlegte, soll er laut seinem Verteidiger seinen Sportbogen geputzt haben, weil er, zugedröhnt mit einem tödlichen Drogen-Cocktail, seit 48 Stunden nicht mehr geschlafen habe.