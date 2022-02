Iraschko-Stolz würde mit Kramer „gerne tauschen“

Der olympische Skisprung-Bewerb der Frauen steht im Zeichen der Absenz von Sara Marita Kramer - im allgemeinen international, in besonderem in Österreichs Team. Alle im endgültigen vierköpfigen ÖOC-Aufgebot sind von der corona-bedingten Ausbootung der Salzburger Favoritin tangiert worden. Eva Pinkelnig galt als ihre Kontaktperson, Lisa Eder wurde für sie nachnominiert, auch durch Kramers Absenz kam erst Sophie Sorschag zum Zug, und da ist noch Daniela Iraschko-Stolz, die sogar am liebsten mit Kramer tauschen würde.