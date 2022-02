Biathlon-Auftakt: Mixed-Staffel ab 10 Uhr LIVE

Sensation im Vorjahr

Österreichs Team geht mit Außenseiterchancen in den Bewerb. Im Vorjahr gelang in veränderter Aufstellung mit WM-Silber hinter Norwegen eine Sensation. Frauen-Cheftrainer Markus Fischer legte seinem Team im windanfälligen Stadion in Zhangjiakou aber die Latte hoch. „Wenn wir mit so wenig Nachladern wie geht durchkommen, dann könnten wir vielleicht noch eine größere Sensation schaffen.“