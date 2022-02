Rapids neuer „Einser“: „Unhaltbare“ als Maßstab

Nach sechs Jahren in Hütteldorf bekommt Paul Gartler jetzt erstmals offiziell das Vertrauen als „Einser“-Torhüter. Der Kabinen-DJ will nicht nur für gute Stimmung sorgen, sondern „da sein, wenn es hart auf hart geht“. Und: „Ich will nicht nur wenige Fehler machen, sondern auch Bälle halten, die man nicht halten muss!“