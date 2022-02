2500 positive Tests: Keine Entspannung in Schulen

Steiermarkweit wurden in der vergangenen Woche laut Land 358.814 PCR-Testungen durchgeführt, davon waren 22.085 positiv (6,2 Prozent). Von den mehr als 50.000 Heimgurgeltests waren es sogar über zehn Prozent! An den Teststraßen des Landes wurden fast 145.000 PCR-Tests durchgeführt, in den Apotheken war es mit 155.000 sogar noch etwas mehr. In den Gemeinden lag die Zahl bei 9093.