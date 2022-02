Bündchen zu Brady: „Haben dich immer gefeiert!“

„Wir haben dich immer gefeiert!“ Nach dem Rücktritts ihres Ehemanns Tom Brady hat Supermodel Gisele Bündchen Erinnerungen an dessen NFL-Karriere in den sozialen Medien geteilt. „Als ich dich vor über 15 Jahren kennenlernte, wusste ich nicht das Geringste über Football“, schrieb die Brasilianerin auf ihren Social-Media-Kanälen. In den Jahren, die sie ihn angefeuert habe, habe sie dann aber so viel gelernt, „bis ich glaubte, ich wüsste mehr als die Schiedsrichter!“