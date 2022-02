Rücktritt offiziell: Tom Brady verkündet Abschied!

The „GOAT“ (Greatest Of All Time), wie er salopp genannt wird, hinterlässt eine Karriere-Statistik, die so schnell wohl niemand brechen wird: sieben Titel bzw. Vince-Lombardi-Trophys, dazu unter anderem die Rekorde für die meisten Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in Regular-Season-Spielen (243) und in Play-off-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505).