Noch mehr Schnee! Dann Tauwetter am Wochenende

Vor allem in der Nacht auf Mittwoch kommt es zu heftigem Schneefall im Großteil Salzburgs. Während bereits tagsüber die Schneefallgrenze im Flachgau steigt, kommt es in den Gebirgsgauen zu noch mehr Neuschnee. Dort stieg die Lawinenwarnstufe bereits am Dienstag auf bis zu Stufe 4 - Tendenz steigend. Besonders in den Bergen herrscht bis Donnerstag kräftiger Wind und Schneefall.