Kann man Speed mit einpacken?

Wird’s brauchen. Bei den Rennen in Yanqing kommen nämlich schon wieder ein paar klingende Namen dazu. Mikaela Shiffrin etwa, die wegen Corona auf olympischem Gelände mit Freund Aleksander Aamodt Kilde nur auf Distanz turteln darf. Oder Lara Gut-Behrami, die nach Auszeit körperlich & mental erholt morgen in Zürich in den Flieger steigen wird. Und eventuell Sofia Goggia, die trotz Verletzung (Wadenbeinfraktur, Kreuzbandeinriss) schwer im Kraftraum buckelt. Ziel ist die Abfahrt am 15. Februar. Die wilde Henn. „Wie sagte Lindsey Vonn immer: Kein Platz für Zweifel.“