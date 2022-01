Hütter zu Tippler: „Warum stehst du neben mir?“

Mit dem Sieg in Garmisch-Partenkirchen steht Cornelia Hütter das erste Mal seit Lenzerheide 2016 in einem Super-G wieder ganz oben auf dem Podest. Dass auch ihre Teamkolleginnen derartig gut abgeschnitten haben, ging an der Steirerin scheinbar vorbei. So fragte sie die Drittplatzierte Tamara Tippler, wieso sie beim Leaderboard denn neben ihr stehe.