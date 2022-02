„Mein Plan geht bis zur Ziellinie in Peking“

Sie ist eine von vier Olympiasiegern in Österreichs Team für Peking 2022, ihr Titel liegt aber schon acht Jahre zurück. Julia Dujmovits tritt am nächsten Dienstag ein drittes und letztes Mal bei Winterspielen an, um sich erneut den Traum von einer Medaille zu erfüllen. Die erste Olympia-Plankette der Snowboarderin erstrahlt eben in Gold, errungen 2014 im Parallelslalom. 2018 in Korea wurde es Rang zwölf im PGS. Es folgte der Rücktritt, die Rückkehr und nun der erneute Anlauf. „Mein Plan geht bis zur Ziellinie.“