Google Analytics laut Datenschutzbehörde illegal

Schrems plädiert für auf europäischen Markt zugeschnittene Lösung

Am einfachsten wäre es für den IT-Riesen, wenn Google ein Europa-Produkt anbiete, das vom amerikanischen Produkt abgekapselt sei. Das wäre „technisch überschaubar aufwendig, nur kostet es Geld“. Die Unternehmen hoffen sich aber einfach das Geld für rechtskonforme Regelungen in Europa zu sparen, das sei auch bei anderen Unternehmen in Europa so. „Mit der DSVGO gab es ursprünglich das Versprechen, wir haben jetzt ein ganz strenges Gesetz in Europa und da wird es jetzt ordentlich Strafen geben, wenn man sich nicht daran hält.“ Jetzt, dreieinhalb Jahre später, würden die Unternehmen merken, sie können das weitermachen ohne, dass es wirklich Strafen oder Konsequenzen gebe und das sei bei diesen Datentransfers das Frustrierende, so Schrems.