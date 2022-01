„F**** euch!“ Kyrgios attackiert Gegner und Medien

„Lieber Farbe beim Trocknen als dein Serve-and-Volley-Spielstil“

„Das nächste Mal, wenn du ein Grand-Slam-Finale verlierst, solltest du einfach den Kopf runternehmen und versuchen herauszufinden, wie man die wichtigen Punkte besser spielt“, so die Worte von Kyrgios in Richtung Purcell. „Es gibt keine Notwendigkeit, andere Australier in den Medien schlecht zu machen, weil die Leute lieber Farbe beim Trocknen zusehen als dir mit deinem Serve-and-Volley-Spielstil.“