Kamerun und Burkina Faso sind erste Halbfinalisten

Kamerun hat die Chance auf einen Heimtriumph bei der 33. Auflage des Afrika Cups gewahrt! Der Gastgeber setzte sich am Samstag in Douala gegen Gambia mit 2:0 durch und zog als Erster ins Halbfinale des Kontinentalturniers ein. Danach behielt Burkina Faso im zweiten Viertelfinale des Tages in Garoua gegen Tunesien knapp mit 1:0 die Oberhand. Kamerun trifft in der Vorschlussrunde auf Ägypten oder Marokko, Burkina Faso matcht sich mit dem Senegal oder Äquatorialguinea.