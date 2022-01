Beendet Football-Legende Tom Brady seine Karriere?

Sind die Würfel nun gefallen oder sind sie es nicht? Kurze Zeit schien es am Samstagabend so, als ob sich Tom Brady, beinahe überlebensgroße Legende des Football-Sports, nach 22 NFL-Saisonen und 7 (!) Superbowl-Gewinnen für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers ins Karriereende verabschieden wolle. Wie das für gewöhnlich gut informierte ESPN am Abend berichtete, hätte sich der 44 (!) Jahre alte Vorzeige-Athlet vor allem wegen seiner Familie zum Rücktritt entschlossen. Doch nach einer Schrecksekunde von etwas mehr als einer Stunde gab es erste Dementis ...