Ried überlegen, LASK im Trainingslager sieglos

In Halbzeit zwei war es wieder der Japaner, der den Bundesligisten in Minute 64 in Führung brachte: Nach einer guten Körpertäuschung brachte er sich zwanzig Meter vor dem Tor in gute Schussposition und versenkte den Ball sehenswert im linken unteren Eck. Nach Chancen von Schmidt und Karamoko traf Bojovuc entgegen des Spielverlaufs in Minute 88 zum 2:2-Ausgleich. Dies war auch der Endstand im Vormittags-Testspiel.